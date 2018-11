Bus valt van brug na vechtpartij tussen chauffeur en passagier: minstens dertien doden

Bij een zwaar verkeersongeval in de Chinese stad Chongqing zijn minstens dertien doden gevallen. Een buschauffeur raakte op zondag 28 oktober de controle kwijt over het stuur en viel met het voertuig van een brug. Bewakingsbeelden van in de bus maken duidelijk hoe het fout liep: een verhitte discussie tussen een passagier en de chauffeur bleek de oorzaak van het incident.

De lokale politie gaf vrijdag meer tekst en uitleg over de crash. De videobeelden van in het voertuig laten zien hoe de buschauffeur en een passagier slagen uitdeelde tijdens een heftige ruzie. De 48-jarige dame had haar halte net gemist, maar de bestuurder weigerde om even verderop in de remmen te gaan. Kort nadien ontstond de vechtpartij en verloor de man de controle over het stuur. Het voertuig botste eerst tegen een rode personenwagen om vervolgens van de brug af te rijden.

Uit onderzoek bleek dat in totaal vijftien mensen, inclusief de chauffeur, in de bus zaten. Dertien van hen werden al dood teruggevonden in de Jangtsekiang-rivier. Twee anderen zijn nog vermist. De bestuurder van de personenwagen kwam ervan af met lichte verwondingen. De politie is van oordeel dat zowel de buschauffeur als de passagier verantwoordelijk zijn voor de tragedie.