Twee op de tien chauffeurs blazen ’s morgens positief: “Dit is exact de reden waarom we steeds vaker zo vroeg controleren”

Iedereen kent ondertussen de risico’s bij dronken rijden. Iedereen weet ook dat er streng op gecontroleerd wordt en hoe zwaar de straffen zijn. Maar toch werden de ochtend (!) van Allerheiligen in Antwerpen 9 van de 45 gecontroleerde chauffeurs betrapt omdat ze dronken achter het stuur zaten.

Verkeersongevallen op feestdagen zijn opvallend vaak alcoholgerelateerd. Zo had vorig jaar op Allerheiligen 20 procent van de chauffeurs die betrokken waren bij een letselongeval te veel gedronken, zegt Stef Willems van Vias. Op Wapenstilstand was dat zelfs 27 procent terwijl dat op een gemiddelde dag in het jaar 11 procent is.

Bij verkeerscontroles in Antwerpen, op de ochtend van Allerheiligen, werden gisterochtend 45 chauffeurs aan een alcoholtest onderworpen. Maar liefst 9 onder hen bliezen positief. In de loop van de dag werden ook vijf jongeren betrapt die een positieve speekseltest aflegden. “In totaal werden 10 rijbewijzen onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

“Voor die controles kiezen we altijd plaatsen waar veel ongevallen gebeuren of waar dancings of fuiven in de buurt zijn. Dat was ook nu het geval. De meeste positieve chauffeurs waren tussen de 20 en 30 jaar oud”, zegt de politiewoordvoerder.

Bij de federale politie schrikken ze, een goede maand voor de start van de nieuwe BOB-campagne, niet van die onrustwekkend hoge cijfers. “Het is ook de reden waarom we bij de BOB-controles steeds vaker ’s ochtends controleren. Dikwijls wordt er smalend gezegd dat de politie ’s ochtends al alcoholcontroles houdt omdat ze de door de minister opgelegde quota van aantal controles moeten halen. Maar we weten uit ervaring dat die controles nodig zijn.”

“Met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 40% meer risico op een ongeval dan in nuchtere toestand. Bij 1,0 promille is het risico bijna 4 keer zo hoog, en bij 1,5 promille is het ongevalsrisico zelfs meer dan 20 keer zo groot als dat van een nuchtere automobilist. Jonge bestuurders hebben bij deze alcoholpromillages nog een veel groter ongevalsrisico dan oudere leeftijdsgroepen: zo lopen 21- tot 24-jarigen bij 0,5 promille meer dan dubbel zoveel kans om in een ongeval betrokken te raken dan 35- tot 49-jarigen”, zegt Vias.

Volgens de Leuvense politierechter Kathleen Stinckens onderschatten mensen nog altijd hoe lang alcohol in hun bloed blijft zitten. “Ze zijn de avond voordien stevig op stap geweest en hebben goed gedronken. Na een paar uurtjes slapen, voelen ze zich goed genoeg om te rijden. Denken ze. Want ze beseffen niet dat de alcohol nog in hun lichaam zit en merken vooral niet dat ze trager reageren dan normaal. Met alle risico’s van dien. Anderen komen rechtstreeks van een fuif of een dancing. Voor hen speelt het risico vermoeidheid bovenop het alcoholmisbruik”, zegt Stinckens.

“Je lever breekt ongeveer één standaardglas af per 90 minuten. Tien pintjes gedronken? Dan kan het tot 15 uur duren vooraleer je lichaam alle alcohol volledig heeft afgebroken. Na een zware avond kan je dus ook ‘s ochtends zeker nog positief blazen”, waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven.

Maximum twee pinten

Over hoeveel je ‘mag’ drinken, bestaan geen exacte richtlijnen. Alles hangt af van je lichaamsvolume, spiermassa, gewicht, maaginhoud en geslacht. Wie zeker wil zijn en veilig wil rijden, hanteert een nultolerantie.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan een gemiddelde man van 70 kilogram twee standaardglazen van 10 gram alcohol consumeren, wil hij de alcoholgrens van 0,5 promille niet overschrijden. In concrete mensentaal zijn dat twee pintjes van 25 cl of twee glazen wijn of champagne van 10 cl (maximaal 12%) of twee aperitiefdrankje van 6 cl (maximaal 20%). Vrouwen daarentegen hebben minder geluk en bereiken de grens van 0,5 promille sneller. Dat heeft vooral te maken met hun vetpercentage. Vrouwen hebben doorgaans meer vet in vergelijking met mannen en omdat alcohol zich langer ophoudt in vet, zullen zij ook sneller de limiet bereiken. Zij kunnen dus minder drinken dan de gemiddelde man. Let wel: het gaat hier allemaal om gemiddelden, het is dus geen exacte wetenschap!