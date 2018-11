“Lichaam van vermoorde Saudische journalist Khashoggi werd opgelost”

Het lichaam van de journalist Jamal Khashoggi, die in het Saudische consulaat in Istanboel werd vermoord, werd opgelost. Dat heeft een van de raadgevers van Turks president Recep Tayyip Erdogan vrijdag gezegd in de krant Hürriyet.

“Volgens de laatste informatie waarover wij beschikken, werd het lichaam in stukken gesneden omdat het dan makkelijker was om het te kunnen oplossen”, zo wordt Erdogans raadgever Yasin Aktay geciteerd.

Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanbul binnenging om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde in orde te brengen, maar zijn lichaam is nog steeds niet gevonden.

De procureur-generaal van Istanbul, Irfan Fidan, zei woensdag al dat Khashoggi meteen na zijn aankomst in het consulaat werd gewurgd en vlak daarna in stukken werd gesneden. Fidan benadrukte ook de “voorbedachtheid” van de moord.

Internationale druk

De Turkse regering oefent al wekenlang zware druk uit op Saudi-Arabië om de moord op te helderen: volgens Ankara voerde een vijftienkoppig Saudisch doodseskader de moord uit. Dat land bleef aanvankelijk ontkennen iets met de dood van Khashoggi te maken te hebben, maar zag zich genoodzaakt om uiteindelijk toe te geven dat het om een “niet-geautoriseerde” Saudische operatie ging zonder medeweten van bovenaf.