Politie zet ‘lok-bh’ met zendertje in om lingeriedief op te pakken

De Nederlandse politie heeft een dief gepakt die al maanden lingerie pikte dat buiten te drogen hing. Bij de dader thuis is een pak vrouwenondergoed gevonden. Gedupeerden kunnen zich nu melden bij de politie om hun slipjes of bh’s terug te halen.

Half augustus verdween er voor het eerst lingerie van een jonge vrouw in de wijk Woolderes. Het slachtoffer had het ondergoed ’s avonds op het balkon aan de straatkant opgehangen om te drogen. De volgende ochtend was alles weg.

Volgens Thomas Hamhuis van de lokale politie dacht men aanvankelijk aan een kwajongensstreek. Maar toen er enkele dagen later een bos bloemen aan de deur van het slachtoffer lag, sloeg de schrik haar om het hart omdat ze dacht dat ze met een pervert te maken had. De vrouw durfde amper nog alleen buiten en wilde ook ’s nachts niet meer allen blijven. Ofwel kwamen er vrienden slapen ofwel ging ze bij haar ouders slapen.

In overleg met de politie werden er tijdelijke camera’s gehangen die gericht waren op het balkon. Eind september was het opnieuw prijs. “Op beelden was te zien hoe iemand ’s avonds wasgoed, vooral dan vrouwenondergoed, van de waslijn haalde. Omdat hij de camera’s gezien had, verstopte hij zijn gezicht.

Intussen werd er nog meer lingerie gestolen. Daarop kwam Thomas Hamhuis op het idee om, een beetje naar het idee van de lokfietsen om fietsdieven te klissen, lokondergoed op te hangen, weet Tubantia.nl. De landelijke afdeling Heterdaadtechniek zorgde voor een bh met een piepklein zendertje in.

Al veroordeeld voor zedenzaken

Afgelopen weekend hing de vrouw opnieuw ondergoed aan de lijn. Samen met de bh die de politie haar bezorgde. Twee nachten gebeurde er niets. Maar in de nacht van maandag op dinsdag zag de meldkamer van de politie in Hengelo (Twente) dat de zender bewoog. Collega’s werden gealarmeerd en in de buurt konden ze een 33-jarige man aanhouden die lingerie in zijn fietstassen had, inclusief de ‘’lok-bh.’

De man is geen bekende van zijn slachtoffer, maar wel een van de politie. Hij is niet eerder voor zedenzaken veroordeeld. Bij hem thuis vond de politie een tas vol ondergoed, waarvan niet alles van het ene slachtoffer is. Hamhuis hoopt dat vrouwen die ook lingerie missen, zich melden. De verdachte heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd.