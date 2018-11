President Macron neemt vier dagen vakantie, maar ontkent geruchten over burn-out

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte werden in het Normandische dorpje Honfleur gespot voor een vierdaagse vakantie. De president duwde er de geruchten over een mogelijke burn-out duwt de kop in.

“Alles gaat goed met me”, zei een glimlachende Macron aan de verzamelde pers in Honfleur. “Ik hou gewoon van een gezond evenwicht tussen werk en privé, zoals alle burgers. Ik kom al meer dan twintig jaar naar Honfleur, en dat zal niet veranderen.” Het Elysée verduidelijkt dat Macron zijn vakantie helemaal zelf betaalt.

De president gaat een drukke week tegemoet, vanaf zondag reist hij door heel Frankrijk reizen om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. “Hij heeft geen burn-out, maar spaart zijn krachten voor de komende week”, klinkt het bij de regering. Vrijdag ontvang hij de Britse premier Theresa May in het noordelijke dorpje Albert, om de Britse soldaten te eren die stierven tijdens de Slag aan de Somme.

De Franse president heeft er geen gemakkelijke zomer opzitten. Zijn populariteit blijft maar dalen. In september behaalde hij de laagste score ooit, en moest hij een aantal ministers vervangen die het voor bekeken hielden. Daarnaast moest hij afrekenen met een schandaaltjes en ongelukkige uitspraken.

In het eerste jaar na zijn verkiezing bezocht Macron 27 landen en was hij 68 dagen in het buitenland. Dat is tien meer dan zijn voorganger Hollande en 14 meer dan Sarkozy.