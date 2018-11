ArcelorMittal vindt koper voor Luikse staalfabrieken: vakbonden ongerust

De vakbonden bij ArcelorMittal in Luik zijn ongerust over de keuze voor het Britse Liberty House om een aantal Luikse staalactiviteiten over te nemen.

De christelijke vakbond vreest dat de overnemer, die de afgelopen jaren meerdere failliete of gesloten ondernemingen overnam, niet in staat zal zijn financiële garanties te bieden en het voortbestaan van de Luikse sites in Tilleur en Flémalle te garanderen. “De strategie van dit Engelse bedrijf doet ons denken aan wat ArcelorMittal 20, 25 jaar geleden ontwikkelde”, aldus vakbondsman Jordan Atanasov.

De vakbonden hebben nog geen informatie over het businessplan of het sociale beleid van de eventuele overnemer. Ze willen weten waarom ArcelorMittal voor een weinig gekende speler in de sector koos. De christelijke vakbond beklemtoont ook dat het Duitse Salzgitter meermaals technici naar de Luikse sites stuurde, terwijl Liberty House zich tevreden stelde met één enkel bezoek.

De socialistische vakbond wijst er dan weer op dat de financiering van de Engelse operator uit pensioenfondsen komt. De vakbonden stellen dat er heel wat vragen zijn die moeten beantwoord worden, vooraleer de overname definitief is. Ook rekenen ze op de Europese Commissie om een oogje in het zeil te houden.

Begin volgende week staat een nieuwe buitengewone ondernemingsraad op agenda, met vertegenwoordigers van Liberty House.