Hein Vanhaezebrouck voelt zich geviseerd: “Hoeveel gazettenpraat las ik over Club Brugge? Weinig”

Nadat Hein Vanhaezebrouck zijn spelers keihard aanpakte na de 1-1 tegen Lokeren, was de RSCA-coach een dag later alweer iets milder voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Punten verliezen op de Freethiel is nochtans echt geen optie.

“We zijn goed begonnen aan het seizoen, maar dan werd het wat minder en begon de druk te stijgen. Dat hoort erbij bij Anderlecht, maar het vergemakkelijkt het allemaal niet. Onze jonge ploeg moet nog leren omgaan met die druk. Vergeet niet dat hier elke week twee 19-jarigen meedoen. Dat er elke week prille twintigers staan.”

Vanhaezebrouck maakte weer de vergelijking met andere clubs. “Veel clubs in België zitten nochtans in dezelfde situatie. Er is maar één ploeg in ons land die tot nu toe tevreden kan zijn over zijn prestaties op alle fronten: Genk. Zij zitten nog in de beker, gaan Europees overwinteren en staan op kop in het klassement. Maar alle anderen? Alleen wordt het Anderlecht heel zwaar aangerekend terwijl wij net de ploeg zijn die het meest heeft vernieuwd: een nieuw bestuur, een nieuwe en sterk verjongde spelerskern.”

Alleen zijn de cijfers bij paars-wit dramatisch. Bijna nooit wordt de nul gehouden en RSCA boekte slechts 3 zeges in de laatste 13 matchen.

“Tja, Brugge had op een bepaald moment 1 zege in 7 wedstrijden. Maar hoeveel gazettenpraat las ik daar over? Weinig. Terwijl Club Brugge nog steeds met zijn kampioenenploeg van vorig jaar speelt. Standard werd vice-kampioen en pakte de beker, maar waar staan zij nu...Er moet ook naar de omstandigheden worden gekeken. Hier bij Anderlecht is heel veel veranderd.”

Groepsgesprek

Om het op korte termijn te veranderen organiseerde Vanhaezebrouck een groepsgesprek na Lokeren. Hij eist meer grinta. “Er zijn spelers die twijfelen en bij hen moeten we die twijfel wegnemen. We moeten hen ondersteunen en leren omgaan met druk. Samen komen we hieruit. Jammer dat we Trebel zullen moeten missen. Hij is een speler die zich nergens een bal van aantrekt en altijd zijn ding blijft doen. Wie hem kan vervangen? Sambi Lokonga is een optie, maar ik verwacht ook meer van Makarenko. Hij kan het zeker, want dat bewees hij op Genk.”

Anderlecht trekt zondag om 18u naar Waasland-Beveren. Na de 1-1 tegen rode lantaarn Lokeren staat paars-wit momenteel vierde op 9 punten van leider Genk.

Bekijk hier de volledige persconferentie: