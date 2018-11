Jess Thorup niet tevreden over mindset bij AA Gent: “We dachten al dat we kampioen waren”

Jess Thorup is een man van zijn woord. De Deense coach van AA Gent voorspelde bij zijn aantreden dat hij zijn spelers stuk voor stuk zou doorlichten om in functie van die resultaten vervolgens een evaluatie op te maken. Tot zolang zou hij geen uitspraken doen over mogelijke versterkingen of correcties aan zijn spelersgroep. Ook na de nederlaag in Moeskroen blijft de Deen dat principe trouw.

“Uiteraard was ik ontevreden na die partij, niet zozeer door het resultaat maar vooral door onze mindset”, aldus Thorup. “Tijdens mijn eerste twee duels bij AA Gent, legden al onze spelers duidelijk meer kilometers af dan de tegenstanders. Dat was in Moeskroen dus niet het geval. Blijkbaar dachten we na twee duels al dat we kampioen waren.”

Toch bood deze Gentse offday ook weer nieuwe inzichten, aldus de Deense oefenmeester: “Ik hoor de media na elke speeldag de winnaar en de verliezer van een weekend bepalen. Maar ik moet nog volop werken aan de fundamenten van mijn team. Ik werk match per match en kijk voorlopig niet naar de rangschikking. Ik haat natuurlijk om te verliezen maar soms kan je ook leren uit een nederlaag. Ik ben nu nog steeds gefocust op mijn spelersgroep maar de volgende transfer window is niet meer zo ver af. Tijdens de volgende interlandbreak zal ik mijn evaluatie afronden en vervolgens zal ik ook samen zitten met enkele mensen binnen de club: de voorzitter, Michel (Louwagie) en de andere coaches.”

Voor de partij van morgenavond tegen Kortrijk kan Thorup alvast opnieuw een beroep doen op Birger Verstraete, die twee weken terug nog geblesseerd uitviel in Oostende: “Birger is klaar om te spelen, hij is heel snel hersteld. Formidabel hoe hard hij heeft gewerkt. De voorbije dagen kon hij probleemloos meetrainen. Renato Neto en Eric Smith hebben nog wedstrijdminuten nodig en zullen daarom vanavond met de beloften aantreden op bezoek bij Club Brugge in Deinze. Tien van mijn spelers zullen trouwens vanavond in actie komen, ook dat wordt voor mij een interessant duel.”