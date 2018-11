Carnavalist veroordeeld tot 3 jaar cel voor misbruik van jonge meisjes

Bilzen - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 34-jarige man uit Bilzen tot 3 jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld omdat hij zich heeft vergrepen aan vier minderjarige meisjes en een 24-jarige vrouw. De man was voorzitter van een carnavalsvereniging en misbruikte de meisjes meestal op carnavalsbals. Volgens de gerechtspsychiater heeft de man een immature persoonlijkheid met een pedofiele stoornis, waarbij hij zich tot jonge meisjes aangetrokken voelt. De slachtoffers werden door de beklaagde gekust, bepoteld en onder de kleding betast.

De man is voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet en mag gedurende tien jaar niet betrokken zijn bij activiteiten met minderjarigen. De man moet in therapie blijven voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De man ging tussen 2011 en 2015 over de schreef. De slachtoffers waren ongeveer vijftien jaar oud. Hij drong zich volgens het parket aan hen op. Het vijfde slachtoffer was 24 jaar oud. Die werd in de paardenstallen door hem lastiggevallen. Op een laptop werden ook foto’s en filmbestanden van tienermeisjes aangetroffen.

Bij de onderzoeksrechter bekende hij in april 2016 dat hij een probleem heeft met minderjarige meisjes. Ook tijdens zijn huwelijk zocht hij minderjarige meisjes op. Een meisje zette hij zwaar onder druk door ermee te dreigen zelfmoord te plegen als ze hem in de steek zou laten. Hij zou zelfs haar lievelingspaard verkopen. Voor een slachtoffer kocht hij een gsm zodat hij seksueel getinte berichten kon sturen. De man moet volgens de rechtbank beseffen dat hij ernstig over de schreef is gegaan en dat hij aan zijn problematiek moet blijven werken. Aan twee slachtoffers moet hij in totaal 5.800 euro schadevergoeding betalen.