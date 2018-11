Balotelli heeft een nieuw kapsel, en het is maar een béétje speciaal

Italiaans voetballer en enfant terrible Mario Balotelli heeft een nieuw kapsel. De foto’s op zijn Instagram-account laten weinig aan de verbeelding over: het is een doorslagje van zijn flamboyante karakter geworden.

Balotelli raakte bekend als één van de grootste Italiaanse voetbaltalenten, maar ook als een notoire bad boy die vaker de show steelt naast het veld dan erop. Zo gooide hij al dartspijltjes op een jeugdspeler, werd hij ondervraagd door de politie omdat hij een vrouwengevangenis was binnengereden en stichtte hij per ongeluk brand in zijn eigen huis door er vuurwerk af te steken.

Na straffe exploten bij Inter, Manchester City en Milan was zijn carrière enkele jaren in het slop geraakt. Voor Liverpool en in een nieuwe passage bij Milan kon hij op twee jaar tijd amper twee doelpunten maken.

In de zomer van 2016 trok hij naar het Franse Nice, waar hij de afgelopen twee jaar het mooie weer maakte met liefst 43 goals in alle competities voor de club. Dit seizoen kwam hij mede door een schorsing voor een schwalbe nog niet zoveel aan spelen toe. Voorlopig staat zijn teller nog op nul goals en nul assists.