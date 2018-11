Thibaut Courtois bij Real niet zeker van basisplaats bij interim-coach Solari: “Ik geef geen spoiler”

Santiago Solari neemt het zaterdag in zijn eerste partij als T1 in de Primera Division met Real Madrid op tegen Valladolid. De Argentijn, die na het ontslag van Julen Lopetegui als ad interim aan de slag is, wil niet kwijt op welke doelman hij zal rekenen.

Onder voorganger Lopetegui was er een soort van beurtrol bij de Real-keepers. Thibaut Courtois stond in de Spaanse competitie tussen de palen, concurrent Keylor Navas keepte Europees. Woensdag in de zestiende finales van de Copa del Rey koos Solari, in zijn eerste partij, alvast voor Navas. Real klopte derdeklasser Melilla met 0-4.

“Maar ik ga jullie voor het duel met Valladolid geen spoiler geven”, verklaarde de Argentijn vrijdag op een persmoment. “De opstelling zal pas morgen bekend worden.”

Real staat na tien speeldagen pas op de negende stek in de Primera Division. Afgelopen weekend kregen de Madrilenen in Barcelona een 5-1 om de oren. Die oplawaai betekende voor Lopetegui meteen het einde als Real-trainer.