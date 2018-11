Sollied voorgesteld bij Lokeren: “Als ik het klassement omdraai, staat Lokeren eerste”

Trond Sollied werd vanmiddag officieel voorgesteld als de nieuwe trainer van Sporting Lokeren. De 59-jarige Noorse trainer moet de Oost-Vlaamse club van de degradatie behoeden.

“De club Lokeren hoort thuis eerste klasse”, begon Sollied zijn persconferentie. “Niemand wil dat deze club degradeert. Ik heb heel veel zin om trainer te worden en op het veld te staan. Dit was opportuniteit. De timing was goed. Ik heb een goede staf. Vidarsson leidt voorlopig de trainingen, tot ik weer goed te been ben. Voor en na elke training maken wij onderling afspraken.”

Vijf jaar na zijn laatste job als trainer staat hij nu dus terug op het veld, al ziet hij dat niet als een probleem. Integendeel. “Niemand kan zo veel voetbal zien als een vrij man”, zei hij. “Een trainer in eerste klasse heeft geen tijd om voetbal te kijken. Die moet zich bezighouden met de voorbereiding van de matchen. Ik ben er niet uit geweest. Ik ben een beetje trainer geweest van mijn zoon bij Oostakker en wat met de jeugd gewerkt.”

Een oordeel over de spelersgroep wilde hij nog niet geven. “Daarvoor moet ik maandag eerst de beloften nog zien spelen”, aldus de Noor. “Pas als ik alle ploegen gezien heb, weet ik wat ik moet doen. Ik heb veertien dagen nodig om de kwaliteit te zien. Maar Lokeren heeft te veel spelers van hetzelfde niveau. Op dit moment zie ik dat een Lokeren een brave groep heeft. Soms heb je ook smeerlappen nodig. Daar missen wij iets. Maar het grootste probleem op dit moment is: doelpunten maken. Daar moeten wij veel werk insteken. Maar als ik het klassement omdraai, staat Lokeren eerste.”

Sollied wees de voorbije jaren verschillende binnen -en buitenlandse aanbiedingen af. Waarom koos hij nu dan voor een avontuur bij Sporting Lokeren? “De timing was perfect”, aldus Sollied. “En die kan je niet kiezen. Trouwens, ik ken voorzitter Roger Lambrecht en ondervoorzitter Willy Carpentier van vroeger. Ik wil graag met aangename mensen samenwerken. Of ik voorwaarden gesteld heb? We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Versterkingen? We weten perfect wat we moeten doen.

De Noorse trainer was in het verleden onder meer succesvol bij Club Brugge en AA Gent. Nu moet hij Lokeren van de degradatie behoeden. “Maar het voetbal blijft hetzelfde”, aldus Sollied. “Je kan drie punten of één punt pakken. Vergeet niet dat ik al hetzelfde gedaan heb met Lierse. Een mooie tijd. Wat ik daaruit geleerd heb? De knop van de spelers omdraaien. Dat je mentaal voorbereid moet zijn op spelers die het gewoon zijn om te verliezen. Ons doel is overleven. Als we daarin slagen, is dat een trofee voor ons.”

Foto: BELGA

Foto: carlo coppejans

Foto: carlo coppejans

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: carlo coppejans