Vrouw staat aan te schuiven in supermarkt… en moet plots bevallen: “Alles is bijzonder snel gegaan” Video: YouTube

Elf minuten. Meer tijd had een Russische vrouw uit Nazyvayevsk niet nodig om te bevallen van haar zoontje Ivan. De plaats van het gebeuren was echter niet meteen waar ze op had gehoopt: een lokale supermarkt.

Een bewakingscamera in de zaak bracht de bevalling, daterend van 11 oktober, van begin tot einde in beeld. De 28-jarige dame stond aan te schuiven aan te kassa toen op een bepaald ogenblik haar water brak. Kalm vertelde ze aan de kassierster dat ze op het punt stond om te bevallen, waarna ze met de hulp van een paar klanten op de grond ging liggen.

Het was een kassierster genaamd Elena die de rol van vroedvrouw op haar nam. “Er was geen tijd om na te denken”, vertelde ze achteraf. Ze belde onmiddellijk de hulpdiensten, om enkele minuten nadien de bevalling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondertussen konden de andere klanten gewoon verder aanschuiven bij de andere kassa’s.

“Alles is bijzonder snel gegaan”, verklaarde Anna Tsybulskaya, een manager van de supermarkt. “Een werknemer liep naar me toe en zei dat een vrouw op het punt stond te bevallen. Tegen de tijd dat ik een ambulance had gebeld en een kijkje wilde nemen, lag de baby al op de buik van de moeder. Het belangrijkste is dat alles goed is afgelopen.”

De naam van de moeder is niet bekend. Volgens lokale media zou Ivan al het zesde kind zijn van de vrouw.