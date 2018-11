OHL-fanclub houdt eerbetoon aan overleden voorzitter tijdens match van zaterdag, bloementapijt in Leicester

Louvaniste, de grootste supportersclub van Oud-Heverlee Leuven, organiseert zaterdag tijdens de match OHL-Tubeke een groots eerbetoon aan Vichai Srivaddhanaprabha, de Thaise voorzitter van de voetbalclub die afgelopen zaterdag overleed in een helicoptercrash aan het voetbalstadion van het Engelse Leicester.

De club uit de Proximus League roept onder meer op om in de 60e minuut van de match met zijn allen ‘You’ll Never Walk Alone’ aan te heffen. OHL vraagt iedereen met een zwarte rouwband om de arm naar het stadion te komen. Aan de ingang van het stadion kunnen nog bloemen worden neergelegd en in een grote tent binnen het stadion rouwboeken getekend.

“In de 60e minuut zingen we met zijn allen ‘You’ll Never Walk Alone’. De lichten in de sfeertribune 4 zullen gedoofd worden en aan iedereen wordt gevraagd met het lichtje van zijn GSM te zwaaien. Laten we op die manier in alle waardigheid afscheid nemen van een groot en genereus man en onze steun aan de families van de slachtoffers tonen”, aldus het bestuur van de club in een mededeling.

Bloementapijt in Leicester

In Leicester is de verslagenheid zo mogelijk nog groter, niet onlogisch na de recente successen van de club onder Srivaddhanaprabha. Onder meer ex-coach Ranieri kwam al hulde brengen aan de overleden voorzitter.

Foto: Photo News

