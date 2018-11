Eden Hazard nog niet klaar om volledige wedstrijd te spelen bij Chelsea

Eden Hazard is nog niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen bij Chelsea, dat vertelde zijn coach Sarri voor het duel van zondag tegen Crystal Palace.

“Hazard trainde gisteren voor een groot deel mee, maar wanneer hij een volledige wedstrijd kan spelen weet ik nog niet”, aldus Sarri. “Hij kan zondag wellicht 40 tot 45 minuten spelen.”

Hazard liet de laatste drie duels van de Blues (3-1 tegen BATE Borisov in de Europa League, 0-4 tegen Burnley in de Premier League en 3-2 tegen Derby County in de League Cup) aan zich voorbijgaan met pijn in de onderrug. De aanvoerder van de Rode Duivels was dit seizoen met acht goals in elf officiële duels al erg beslissend voor de Londenaars.