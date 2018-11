Nieuwe Hollywoodfilm niet in Russische bioscopen omdat hij “imago van Poetin ondermijnt”

De Russische release van ‘Hunter Killer’, de nieuwste creatie uit Hollywood met Gerard Butler en Gary Oldman in de hoofdrol, werd op het laatste moment tegengehouden door de Russische overheid. De film zou op 1 november in de zalen komen, maar dat werd door het Kremlin afgeblazen omwille van “bureaucratische redenen”. Critici beweren echter dat de film niet in Russische zalen komt omdat het fictieve verhaal het “imago van Poetin als sterke man ondermijnt”.

In het verzonnen plot van Hunter Killer wordt de Russische president gegijzeld door zijn eigen minister van Defensie na een poging om de macht over te nemen. Volgens het Russische ministerie van Cultuur werd de “bevredigend versie van de film” niet op tijd ingediend bij het staatsarchief, waardoor de film niet in de bioscoop mag worden vertoond, en is het dus niet de bedoeling om de film te censureren.

De beslissing van het Kremlin is volgens critici van het beleid van president Poetin toch een poging tot censuur, omdat het verhaal van de film het imago van de Russische wereldleider zou ondermijnen. Vorig jaar nog werd de duistere komische film Death of Stalin verboden in het land omdat het verhaal “respectloos was voor de slachtoffers van zuiveringsacties van Stalin”.

Hunter Killer zal in België wel in de bioscoop te zien zijn, maar het is nog wachten tot december om te zien hoe Butler en Oscarwinnaar Gary Oldman een reddingsactie voor de Russische president op poten zetten.