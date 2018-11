“Een misdaad die iedereen sprakeloos en razend maakt” en “de daad die het hele land shockeert”. Een groepsverkrachting van een 18-jarige studente in Freiburg blijft nazinderen in Duitsland.

De feiten

Op zondag 14 oktober kocht een 18-jarige studente in een discotheek in Freiburg, in het uiterste zuidwesten van Duitsland, een ecstasypil van Majid H., waarop de 22-jarige Syrische asielzoeker ...