Pakistan voor derde dag op rij verlamd door protest tegen vrijlating christelijke vrouw

Het leven lag vrijdag stil in Pakistan door protesten van islamistische groepen tegen de beslissing van een hooggerechtshof een christelijke vrouw vrij te laten die tot de doodstraf was veroordeeld wegens godslastering. Het is de derde opeenvolgende dag dat tegen de beslissing van het gerechtshof betoogd wordt.

Scholen, kantoren en winkels waren dicht en er was weinig verkeer want betogers blokkeerden autowegen en spoorwegen in grote steden. Pogingen van de regering om de toestand te ontmijnen in onderhandelingen met de leiders van TLP (Tehreek-Labbaik Pakistan), de islamistische groep die verantwoordelijk is voor de protestacties, leverden niets op in de nacht van donderdag op vrijdag. Drie van de vier invalswegen van de hoofdstad Islamabad worden door TLP gecontroleerd en activisten versperden de toegang voor voertuigen. Ze staken ook auto’s in brand en plunderden winkels.

Foto: AFP

Foto: AFP

De protestbetogingen braken woensdag uit, nadat een gerechtshof met drie rechters de vrijlating had bevolen van Asia Bibi, een christelijke vrouw die sinds 2010 in de dodencel zat. Officieel is niet meegedeeld waar Bibi zich nu bevindt, maar volgens lokale media is ze mogelijk naar het buitenland gevlucht omwille van haar veiligheid.

TLP-leider Khadim Rizvi bevestigde vrijdag dat de gesprekken met de regering afgebroken waren. Tot aanhangers in de stad Lahore zei hij dat de protesten worden voortgezet totdat de rechters die het doodvonnis terugdraaiden, “worden ontslagen en Bibi opgehangen wordt”.

Bibi werd ter dood veroordeeld voor blasfemie in een ruzie met moslimvrouwen terwijl ze op een boerderij werkte.