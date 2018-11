Club Brugge-trainer Leko over leidersplaats Genk: “Zonder blunders Letica was het een ander verhaal”

Zaterdagavond staat de topper tussen Racing Genk en Club Brugge, de nummers één en twee in de stand, op het programma. Club Brugge-trainer Ivan Leko kreeg op de persconferentie voor de wedstrijd vragen over het sterke voetbal van de Limburgers en hun leidersplaats, maar leek niet onder de indruk. “Zonder die twee blunders van Letica was het een ander verhaal geweest.”

Ja, Racing Genk speelt mooi voetbal. En ja, Racing Genk staat op kop met drie punten meer dan Club Brugge. Maar dat wil niet zeggen dat Club Brugge-trainer Ivan Leko niet gelooft in zijn eigen ploeg voor de topper in de Cristal Arena. “Zonder die twee blunders van Letica zouden wij vier punten meer hebben gehad, en dan zou het een ander verhaal geweest zijn”, verwees hij naar de fouten van doelman Karlo Letica die Club Brugge zowel op Antwerp als bij STVV de zege kostten.

De grote vraag is dan ook wie zaterdag in doel zal staan bij blauw-zwart. Letica moest op dinsdag tegen KV Oostende (4-0) immers nog geblesseerd toekijken hoe concurrent Ethan Horvath een goede beurt maakte. “Letica traint opnieuw mee, al is hij nog geen honderd procent fit”, aldus Leko. “Na STVV zat hij met pijn, maar als hij vandaag alles kan meedoen, zit hij normaal in de selectie voor de wedstrijd. Dat ik dan zal moeten kiezen tussen Horvath en Letica? Degene die op dit moment de beste is, zal spelen tegen Genk. Dat wil niet zeggen dat die daarom ook mijn vaste nummer één zal zijn en dat de andere dan nummer twee is.”

En nog zo’n vraagstuk: zal Ruud Vormer zijn basisplaats tegen de leider uit Genk terugkrijgen? De Nederlandse kapitein van blauw-zwart zat al enkele weken niet meer op niveau en werd tegen KV Oostende met succes vervangen door Mats Rits. “Ruud Vormer is Gouden Schoen en als aanvoerder zeer belangrijk voor ons. Maar ik ga nog niet zeggen wie morgen gaat spelen”, weigerde Leko dieper in te gaan op de vraag.