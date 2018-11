Bestuurslid Waasland-Beveren ontkent betrokkenheid bij matchfixing: “Op geen enkele manier tussengekomen”

Financieel directeur Olivier Swolfs van Waasland-Beveren heeft via zijn advocaat gereageerd op de beschuldigingen van matchfixing. “Swolfs heeft nooit met spelers of trainer gepraat om een match te beïnvloeden en hij heeft ook niet aan iemand gevraagd om dit te doen”, klinkt het in een persbericht.

“Mijn cliënt is zeer formeel en stelt op geen enkel moment en op geen enkele wijze te zijn tussengekomen om een wedstrijd te beïnvloeden of te vervalsen”, laat de advocaat van Swolfs weten. “Hij heeft nooit met spelers of trainer gepraat om een match te beïnvloeden en hij heeft ook niet aan iemand gevraagd om dit te doen.”

Verder hekelt de jurist de gang van zaken in het onderzoek, waar informatie in media verschijnt terwijl de financieel directeur van Waasland-Beveren zelf niet met de pers mag praten: dat was namelijk één van de voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling. “Mijn cliënt heeft vertrouwen in het gerecht en uit het verdere onderzoek zal blijken dat er mogelijks een perceptie is ontstaan maar dat er door mijn cliënt concreet niets werd gedaan”, klinkt het.

Vandaag stond in Het Nieuwsblad een reconstructie van de week voor de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren te lezen. Daaruit bleek dat de Mechelaars ver over de grens gingen om aan de degradatie te ontsnappen. In het verhaal wordt ook een belastende rol aan Olivier Swolfs toegeschreven.

