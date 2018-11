Voor het eerst knielt cheerleader tijdens Amerikaans volkslied uit protest

In de VS is ophef ontstaan door een cheerleader van de San Francisco 49ers. Zij knielde tijdens het volkslied voor aanvang van de wedstrijd uit protest, zoals meerdere NFL-spelers haar al voorgedaan hadden. Het is de eerste cheerleader die dat doet.

Knielen tijdens het volkslied is in de National Football League (NFL) in de VS een controversiële daad geworden. Colin Kaepernick deed het twee jaar geleden als eerste. De quarterback van de San Francisco 49ers protesteerde zo tegen rassenongelijkheid en politiegeweld in het land. Hij kreeg veel kritiek van president Donald Trump, maar hij oogstte ook veel bijval en zijn protest kreeg veel navolging en mondde uit in een protestbeweging.

Toch kwam het als een verrassing dat een cheerleader voor aanvang van de wedstrijd tussen de San Francisco 49ers en de Oakland Raiders knielde tijdens het volkslied. Een foto van het moment werd getweet door de San Francisco Chronicle en werd in geen tijd enorm veel gedeeld. Het was dan ook de eerste cheerleader die vervolg gaf aan het protest van Kaepernick.

Het is nog onduidelijk wie de cheerleader is en ze heeft dan ook nog geen uitleg gegeven bij haar protest. Ook haar ploeg gaf te kennen geen commentaar te zullen geven bij het voorval. President Donald Trump heeft nog niet gereageerd.