Crisis nog maar net voorbij of Griekenland wil samen met drie andere Balkanlanden WK voetbal organiseren

Brussel - Griekenland staat financieel nog maar net weer op eigen benen of het land wil onderzoeken of het samen met Bulgarije, Roemenië en Servië het WK voetbal van 2030 kan organiseren. Dat verkondigden de politieke leiders van het kwartet vrijdag. Rusland besteedde ruim 12 miljard aan de organisatie van het laatste WK voetbal, dat afgelopen zomer plaatsvond.

“We willen nagaan of er een kans is om met ons vier het WK te organiseren”, verklaarde de Griekse premier Alexis Tsipras. Zijn Bulgaarse collega Bojko Borisov trad hem bij. “Het is volgens ons de moeite waard om over dit voorstel te praten. Zoals Bulgarije en Italië onlangs samen het WK volleybal organiseerden, kunnen we met Griekenland, Servië en Roemenië wellicht ook het WK voetbal huisvesten.”

Vanuit Grieks oogpunt is dit een opmerkelijke zet: de organisatie van een wereldbeker voetbal is namelijk ontzettend duur en omdat het merendeel van de winst moet worden afgestaan aan wereldvoetbalbond FIFA, zo goed als zeker verlieslatend. Rusland trok tussen 2013 en 2017 ruim 12 miljard uit voor de organisatie van de laatste wereldbeker. De Grieken zijn nog maar net herstellende van een acht jaar durende crisis. Eind juli schreef het International Monetair Fonds IMF nog dat de Griekse schulden op lange termijn onhoudbaar zijn.

Ook de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Uruguay en Paraguay hebben zich al officieel kandidaat gesteld voor het WK van 2030. Marokko wil het na een paar mislukte pogingen opnieuw gaan proberen, mogelijk samen met Algerije en Tunesië. De Engelse bond onderzoekt de mogelijkheid om zich samen met Noord-Ierland, Schotland en Wales kandidaat te stellen. Ierland wil zich daar ook bij aansluiten.