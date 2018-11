Oeps: Japan is een eiland kwijt (en niemand die het gemerkt had)

Een piepklein eiland aan noordoost kust van Japan is niet meer. Waarschijnlijk is het getroffen door zware erosie.

De Japanse kustwacht is op zoek naar het verdwenen eiland Esanbe Hanakita Kojima. Bewoners van het nabijgelegen dorp Sarufutsu in Hokkaido, de meest noordelijke regio van Japan, merkten de verdwijning van het eiland niet eens op.

“Het is mogelijk dat het eiland verdween door erosie door wind en sneeuw”, zei Tomoo Fujii van de Japanse kustwacht aan The Asahi Shimbun.

Het was schrijver Hiroshi Shimizu die de verdwijning vaststelde. Hij bezocht de streek in september om een boek te schrijven over ‘verborgen’ eilanden. Toen hij het onbewoond eiland niet vond, waarschuwde hij de dorpelingen die op 500 meter van het verdwenen eiland wonen.

Rusland

Er bestaat voldoende bewijs dat het eiland heeft bestaan. Oudere vissers herinneren zich Esanbe Hanakita Kojima maar bleven uit de buurt omdat ze dachten dat er een rif was waarop hun schepen zouden vastlopen. Het komt ook voor op een lijst van 30 jaar geleden, waarop staat dat het zich anderhalve meter boven het zeeniveau bevond.

Het gebied is ook door Rusland heel gegeerd. Daarom kreeg het eiland samen met 157 andere onbewoonde eilanden in 2014 een naam van de Japanse regering om het gebied te claimen. Als Esanbe Hanakita Kojima echt verdwenen is, verliest Japan een stuk van zijn territoriale wateren.