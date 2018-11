Herman Van Rompuy schrijft zijn antimemoires: “Ik heb nooit mijn best gedaan om veel stemmen te halen”

Vier jaar na zijn pensioen reist Herman Van Rompuy nog steeds de wereld rond voor lezingen over de Europese Unie. En hoewel hij het zelf graag anders laat uitschijnen, is ook het politieke beest in hem nog niet in zijn winterslaap. “N-VA zal nog veel boterhammen moeten eten voor haar succes even duurzaam is als dat van CVP.” En het succes van Groen? “Bij de volgende verkiezingen worden ze haast elke keer weer afgestraft.”