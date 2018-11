Mee in één minuut: De Bruyne opnieuw out, vermoorde jogster was moeder van twee en streaker bij UGent

De jogster die op Allerheiligen werd vermoord en wier lichaam vervolgens in een kofferbak in de Samber werd gedumpt, was een 42-jarige arts in Namen en moeder van twee kinderen . De speurders vermoeden dat de vrouw simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

Op de ochtend van Allerheiligen bliezen maar liefst twee op de tien chauffeurs positief bij controles in Antwerpen . Bij de federale politie kijken ze inmiddels niet meer op van de cijfers: "Het is ook de reden waarom we bij de BOB-controles steeds vaker ’s ochtends controleren."

Kevin De Bruyne is weer een tijdje out nadat hij donderdagavond een knieblessure opliep in de League Cup tegen Fulham. De Belgische middenvelder moet zo passen voor de belangrijke duels in de Nations League die beslissen of de Rode Duivels de halve finales halen

Het nieuws dat voormalig vicepremier Steven Vanackere (CD&V) haar zal opvolgen als directeur bij de Nationale Bank, valt niet goed bij Marcia De Wachter. Volgens de enige vrouw in het huidige directiecomité is het onbegrijpelijk dat de regering geen vrouwelijke kandidaat voordroeg

Pierre François, de CEO van de Pro League die alle Belgische professionele voetbalclubs verenigt, heeft in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine onder meer gezegd dat hij wist dat er dingen waren die het daglicht niet mochten zien in het voetbal

VIDEO. Terwijl hun professor vooraan een serieuze uitleg over het Britse politieke stelsel gaf, kregen enkele studenten van de UGent bezoek van een streaker in hun aula . De stunt van de naaktloper kon op applaus van de studenten rekenen.