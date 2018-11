Vrouw wurgt buitenwipper nadat haar achterwerk werd betast, maar bewakingsbeelden tonen andere dader

Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Dat was op 20 oktober het geval voor deze buitenwipper uit New York. De man was enkele seconden buiten bewustzijn nadat de 22-jarige Kierah Lagrave hem probeerde te wurgen. Zij meende immers dat de man haar net voordien had betast aan haar achterwerk, maar niets bleek minder waar.

Aan lef was er in ieder geval geen gebrek bij de jongedame uit Plattsburgh. Op bewakingsbeelden die de lokale politie donderdag vrijgaf, valt te zien hoe ze de uitsmijter te lijf ging. Ze probeerde de man prompt te wurgen en kon hem al binnen een tiental seconden tegen de grond werken. Allemaal omdat Lagrave dacht dat de buitenwipper haar had betast aan haar achterwerk.

Een verkeerde redenering, zo bleek achteraf. Toen de lokale politie de bewakingsbeelden in handen kreeg en onderzocht, werd duidelijk dat de buitenwipper geen schuld trof. Lagrave werd wel degelijk betast, maar weliswaar door een van haar vriendinnen die ook op het feestje aanwezig was. Toen de dame zich echter omdraaide, kreeg ze eerst de buitenwipper in de gaten, met alle gevolgen van dien.

Opvallend: de man verzette zich op geen enkel moment tegen de wurging. Hij dacht immers dat het om een grap ging van een vriend. Lagrave werd donderdag gearresteerd en beschuldigd van wurging, maar werd later terug vrijgelaten.