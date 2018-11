Drie levensverhalen, één dramatisch einde: reconstructie van de kotmoord in Kortrijk en de levens die eraan voorafgingen

Drie jonge mensen. Drie levens die los van elkaar begonnen, ver weg van hier. Hun paden leidden naar België, en ze kruisten elkaar in Kortrijk. Daar vonden ze steun en vriendschap bij elkaar. Maar daar kreeg hun verhaal ook een verschrikkelijk en bruut einde. Een reconstructie van de kotmoord in Kortrijk, en de levens die eraan voorafgingen.

Zoals elke maandagochtend duwden de twee poetsvrouwen op 1 oktober de voordeur open van het Vlaskot, een studentenhuis in Kortrijk. Het was 7 uur ’s ochtends. Het schooljaar was exact éé ...