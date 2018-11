Aviapartner, Bpost, Ryanair: waren al die stakingen te vermijden met een beetje meer respect?

Dat Michael O’Leary van Ryanair zijn eigen mensen publiekelijk de mantel durft uit te vegen, is genoegzaam bekend. Maar nu wordt ook Bpost-topman Koen Van Gerven – ‘every inch a gentleman’ – beschuldigd van “gebrek aan respect”. En zelfs in het sociaal conflict bij Aviapartner vlogen de verwijten van “weinig empathie en respect” over en weer.