Wandelsport beleeft revival: “Het is zeer Instagrammable”

“Dag trippers!” Met die quote gaf In de Gloria het imago van de wandelaar een genadeloze dreun. Stappers Hilde en Geert waren alles wat een jongere níét wilde zijn: nerdy, smoezelig, irritant enthousiast. Maar kijk: zeventien jaar later is de wandelsport aan een revival toe. Het aantal jonge leden stijgt, de federatie lanceert een hip platform, en – niet onbelangrijk anno 2018: “Wandelen is zeer Instagrammable. Je kan er je identiteit mee onderstrepen: ­gezond, avontuurlijk en één met de natuur.”