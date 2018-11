N-VA draagt Europarlementariër Sander Loones voor als nieuwe minister van Defensie

N-VA zal Sander Loones (39) voordragen als nieuwe minister van Defensie en Ambtenarenzaken, zo maakt de partij bekend in een persbericht. “Het is een harde werker met weinig show en veel inhoud”, klinkt het. De huidige defensieminister, Steven Vandeput, laat de post varen voor het burgemeesterschap in Hasselt. Loones zal vanaf half november beginnen aan zijn nieuwe taak.

Loones is sinds 2014 Europees Parlementslid en nationaal ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was hij als coördinator van de studiedienst nauw betrokken bij de federale regeringsonderhandelingen. “Sander is een echte West-Vlaming: een harde werker met weinig show en veel inhoud”, klinkt het in een persbericht. “Bij de regeringsvorming in 2014 was hij achter de schermen één van onze belangrijkste onderhandelaars en als nationaal N-VA-ondervoorzitter volgt hij het regeringswerk op de voet. Hij is daarmee de geknipte man om het werk van Steven Vandeput verder te zetten.”

Ik verlaat het Europees Parlement met pijn in het hart. Het internationale speelt een steeds belangrijkere rol. Maar dat zal in mijn nieuwe functie ook zo zijn”, aldus Loones aan onze redactie. “Het zal mijn taak zijn om het schitterende werk van Steven Vandeput voort te zetten. Dankzij Steven investeren we terug fors in ons leger en winnen we terug aan respect en aanzien in het buitenland. Ik vind het een eer om de nieuwe stempel die Steven Vandeput drukte, nog wat dieper te kunnen drukken”, klinkt het verder bij Radio 1. De vraag werd recent door Bart De Wever gesteld aan het Europees Parlementslid. “De voorzitter legt de puzzel, ik ben alvast vereerd de kans te krijgen onze defensie verder te versterken.”

Vandeput burgemeester van Hasselt

Vandeput gaf vorige maand aan te stoppen als minister. Hij wordt vanaf januari de nieuwe burgemeester van Hasselt. N-VA werd in die gemeente de grootste bij de verkiezingen en stapt samen met RoodGroen+ en Open VLD in een coalitie.

Loones begint half november aan zijn taak, wanneer Vandeput zich gaat voorbereiden op zijn nieuwe functie. “Onze strijdkrachten hebben de voorbije jaren enorme inspanningen geleverd, zowel in de strijd tegen ISIS als voor de veiligheid hier bij ons thuis. Steven Vandeput heeft ervoor gezorgd dat er weer geïnvesteerd wordt in een modern en slagkrachtig leger en dat we een betrouwbare partner zullen blijven voor onze internationale bondgenoten. Ook voor het nieuwe statuut voor de ambtenaren is al heel veel werk geleverd. Sander zal die dossiers snel in zijn vingers hebben”, aldus Bart De Wever.