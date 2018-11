Hele ploeg van Leicester vertrekt na match van komend weekend naar Thailand voor uitvaart eigenaar

De selectie van Leicester City vertrekt zaterdag na de wedstrijd bij Cardiff City naar Thailand voor de begrafenis van de Thaise clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha. “We zijn een hechte groep en echt een familie geworden mede dankzij Vichai. Het is voor ons dus heel belangrijk om erbij te zijn in Thailand”, zei spits Jamie Vardy tegen Sky Sports.

De 60-jarige Srivaddhanaprabha kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion ophaalde, na een duel met West Ham United neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

“Wij denken dat Vichai had gewild dat we zouden voetballen en daarom voetballen we voor hem”, legt Vardy uit. De Thaise miljardair was ongekend populair in Leicester. “Het zal een hele emotionele wedstrijd worden en wij zullen strijden voor een goed resultaat om de naam van Vichai te eren.”

De uitvaart begint zaterdag in Bangkok en duurt, zoals gebruikelijk in Thailand, ongeveer een week.