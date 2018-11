Etienne is 91, maar hij rijdt nog elke dag rond voor minder mobiele dorpsgenoten

Hamme -

Hammenaar Etienne Mettepenningen is al 91, maar dat houdt hem niet tegen om met zijn Volkswagen Golf nog bijna dagelijks minder mobiele dorpsgenoten naar de dokter, het ziekenhuis, een vriend(in) of een andere bestemming in de regio te brengen. En dat doe hij nog steeds met liefde. “Het is fijn dat ik waardering krijg van de mensen.”