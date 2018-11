Amal (7), hét gezicht van de hongersnood in Jemen, gestorven aan ondervoeding

Amal Hussein is gestorven op 7-jarige leeftijd. Foto: NYT

In Jemen dreigen 17 miljoen mensen ondervoed te geraken. Onder hen was de zevenjarige Amal Hussein. De foto van haar uitgemergelde lichaam ging de wereld rond en vestigde aandacht op het conflict, maar hulp kon voor haar niet meer baten. Ze stierf vorige week in een vluchtelingenkamp.

“Mijn hart is gebroken”, zei de moeder van Amal, Mariam Ali, tijdens een telefoongesprek met de New York Times. “Amal had altijd een glimlach op haar gezicht. Nu vrees ik voor mijn andere kinderen.”

De oorlog in Jemen kostte al het leven aan minstens 10.000 mensen. Als de internationale gemeenschap niet snel wakker schiet, dreigen 17 miljoen mensen te sterven aan de gevolgen van ondervoeding, waarvan 1,8 miljoen kinderen. In het land wordt al vier jaar een conflict uitgevochten tussen een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië en Houthi-rebellen, gesteund door Iran. De bevolking is bijna volledig afhankelijk geworden van voedselhulp. Acht miljoen Jemenieten weten niet wanneer hun volgende maaltijd komt.

Noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties Mark Lowcocke vroeg de internationale gemeenschap om meer geld voor de humanitaire steun. Belgisch minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) gaf gehoor aan die oproep en maakte 5,5 miljoen euro vrij.

De middelen gaan naar het VN-kinderrechtenfonds UNICEF en het vluchtelingenfonds UNHCR. In totaal heeft België sinds het begin van de burgeroorlog, nu bijna vier jaar geleden, al meer dan 25 miljoen euro aan humanitaire hulp vrijgemaakt voor Jemen.