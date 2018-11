Evergemnaar Kurt De Taeye (45), medewerker van de interventiedienst van de Gentse politie, werd voor de vijfde keer Belgisch kampioen bodybuilding bij de masters-1 en dingt in die categorie over twee weken in Madrid ook mee naar de wereldkroon. Die titel haalde hij al vier keer.

Kurt is een zeer imposant persoon. Als hij in zijn slipje staat, is hij een echte spierbundel. Niet enkel met een sixpack, maar ook met fel ontwikkelde arm-, been-, dij- en rugspieren. Die kwamen er niet ...