Football Leaks: Fifa-baas hield sjoemelende topclubs de hand boven het hoofd

Ook de grote baas van de FIFA is schijnbaar geen onbeschreven blad. Toen Gianni Infantino nog bij de Europese voetbalbond Uefa werkte, hielp hij Paris Saint-Germain en Manchester City straffen wegens fraude te ontlopen. De clubs riskeerden uitsluiting uit de Champions League, maar Infantino kwam tussenbeide.

Dat blijkt uit documenten van het klokkenluidersplatform Football Leaks die het Duitse weekblad Der Spiegel in handen kreeg. De data werden gedeeld met zusterkrant De Standaard en partners van het journalistieke netwerk European Investigative Collaborations (EIC).

Sinds 2009 bestaan er Europese regels die moeten voorkomen dat rijke eigenaars hun voetbalploeg volpompen met geld en zo financiële doping toedienen. De Europese voetbalfederatie Uefa wil daarmee voorkomen dat kleinere clubs de strijd om goeie spelers altijd verliezen tegen de clubs van de nieuwe rijken. De Zwitser Gianni Infantino (48), vandaag de voorzitter van de Fifa, introduceerde die Financial Fairplay-regels toen hij nog als secretaris-generaal bij Uefa werkte. Ploegen die de regels overtreden, kunnen worden uitgesloten van Europese kampioenschappen. Zo dreigen ze de vetpotten van de Champions League te missen. Het overkwam bijvoorbeeld FC Malaga en AC Milan.

Bij PSG en City kwam het nooit zover, net door toedoen van Infantino. Hij had geheime ontmoetingen met de bazen van de clubs uit Parijs en Manchester, gaf hen vertrouwelijke details uit de Financial Fairplay-onderzoeken en stelde compromissen voor die hij niet had mogen voorstellen.

Opgepompt sponsorcontract

Binnen de Uefa bestaat een onafhankelijke instantie die Financial Fairplay-dossiers onderzoekt. Die afdeling staat los van het bestuur waar Infantino deel van uitmaakte. Ze stelde in 2013 vast dat PSG de regels overtrad via een sponsorcontract met de Qatarese dienst voor toerisme. Het staatsbedrijf stak jaarlijks 215 miljoen euro in het team, gedurende vijf jaar. De toeristische dienst vroeg er nauwelijks iets voor in de plaats. Een bizarre manier van werken voor een sponsor. Zowel die toeristische dienst als PSG zijn eigendom van Qatar.

Foto: BELGAIMAGE

Experts schatten de werkelijke waarde van het sponsorcontract in op hooguit drie miljoen euro, een zeventigste van wat de toeristische dienst betaalde. Het gevolg was dat er volgens de Financial Fairplay-regels een gat in de boekhouding van PSG zat. Het gat was zo groot dat de onderzoeksafdeling in 2014 overwoog om PSG zwaar te laten straffen. Andere clubs waren al voor minder tijdelijk uit de Champions League gezet.

Maar toen begon Gianni Infantino zich in de coulissen te mengen in het dossier. Daarmee doorkruiste hij het werk van de Uefa-afdeling die in alle onafhankelijkheid moet toezien op de regels die hij nota bene zelf in het leven heeft geroepen.

Infantino stelde een aantal keren een minnelijke schikking voor aan PSG. Die schikkingen waren stuk voor stuk zeer gunstig voor de club. Maar voor PSG gingen ze nog niet ver genoeg. In april 2014 deed Infantino de ultieme toegift: PSG mocht op zoek gaan naar andere sponsors uit Qatar om het gat in zijn boekhouding te vullen. In ruil zouden ze eenmalig 60 miljoen euro boete betalen aan Uefa.

Uiteindelijk betaalden ze zelfs nog minder. Nadat PSG vernam dat Manchester City voor een (naar hun normen) nog lager bedrag was ontsnapt aan een erge straf, kregen de Fransen dezelfde als City: twintig miljoen euro. Bij die onderhandelingen was Infantino steeds betrokken.

City in hetzelfde bedje ziek

Ook bij het onderzoek naar Financial Fairplay-overtredingen door Manchester City mengde Infantino zich in de zaak, blijkt uit de Football Leaks. Buiten de Uefa-onderzoekers om had hij ontmoetingen met de algemeen directeur van City. Hij mailde ook met de voorzitter van de club, een vertrouweling van de heersende familie in Abu Dhabi, om die gerust te stellen over de afloop van de zaak.

Foto: Action Images via Reuters

City was in hetzelfde bedje ziek als PSG: contracten met sponsors die te dicht aanleunden bij de eigenaars van de club, waren ferm opgepompt. Door toedoen van Infantino betaalden ze een schikking van 20 miljoen euro.

City weigerde commentaar te geven bij ‘documenten die uit hun context zijn gehaald en schijnbaar zijn gestolen bij de club’. ‘De poging om de reputatie van de club schade toe te brengen is duidelijk’, vindt City.

PSG vindt dat het altijd voorbeeldig heeft gehandeld wanneer het ging over Financial Fairplay. Uefa verdedigt zich door te zeggen dat de Financial Fairplay-regels relatief nieuw zijn. ‘In de eerste grote dossiers was het zoeken en tasten voor zowel Uefa als de clubs. We zaten op onontgonnen terrein. Eventuele kinderziektes zijn intussen weggewerkt.’ Fifa ging niet in op vragen over de gesprekken tussen Infantino en City of PSG.