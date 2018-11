Ophef over drankfeestje bij fakbar Dulci, Tobback dreigt met maatregelen

Leuven - Er is nogal wat ophef ontstaan over een feestje in fakbar Dulci woensdag. Daar werden net als in de Tour de France truitjes uitgedeeld, maar dan voor de grootste drinkers. “Totaal onaanvaardbaar”, zegt burgemeester Tobback.

Een gele trui voor de student die tussen woensdagmiddag en donderdagmiddag het meeste ad fundums Stella kon drinken. Een groene trui voor wie er het meeste dronk op twee uur tijd. Een witte trui voor de beste eerstejaarsstudent. Een roze trui voor de beste vrouwelijke student. En tot slot een bolletjestrui voor de student die het meeste shotjes dronk op 24 uur tijd. Dat waren de prijzen die woensdag en donderdag werden uitgereikt tijdens de jaarlijkse 24-uren van Dulci. Een traditie in de fakbar van Ekonomika, maar mogelijk was het toch de laatste editie want er komt enorm veel kritiek.

“Dit moedigt zatlapperij aan”

De politie noemt het evenement totaal onverantwoord, en ook het stadsbestuur is er niet over te spreken. “Dit is echt onaanvaardbaar”, zegt burgemeester Louis Tobback (SP.A). “Wansmakelijk zelfs, hoe de studentenkring zatlapperij aanmoedigt en aanzet tot alcoholmisbruik. Mocht dit in een privaat café zijn, zou het al erg zijn, maar dat dit in een studentencafé gebeurt, is nog véél erger. We doen er als stad alles aan om samen met politie, UZ Leuven én KU Leuven alcoholmisbruik tegen te gaan. En dan worden er zo'n stupiditeiten georganiseerd in een etablissement dat banden heeft met de universiteit? Daar moet tegen opgetreden worden.”

Welke gevolgen dit heeft voor Ekonomika is voorlopig niet duidelijk. “Hoe ongepast dit ook is, ik vrees dat ze wettelijk niets fout deden. Op een oktoberfest of een cantus bijvoorbeeld worden ook veel ad fundums gedronken. Dat is in principe niet onwettig. Tenzij ze ook alcohol verkochten aan minderjarigen”, zegt Tobback. Dat laatste zou normaal niet het geval mogen geweest zijn, want er werd uitdrukkelijk gevraagd om je studentenkaart mee te brengen naar het evenement. “Ik weet dus niet of ik als burgemeester echt de macht heb om hier iets aan te doen. We gaan dit volgende week zeker met de politie bespreken.”

Sancties opleggen

Maar toch wil de burgemeester het niet zomaar laten. “We hebben tot nu toe altijd de volle medewerking gekregen van studentenkoepel LOKO in het Smart Drinking Project. Ik verwacht op zijn minst dat zij – en indien mogelijk ook de KU Leuven zelf – de studentenkring op de vinger tikt en sancties oplegt”, aldus Tobback.

“Wij zijn een koepel, maar geven geen echte richtlijnen aan de kringen”, zegt LOKO-voorzitter Kenny Van Minsel. “Maar natuurlijk hebben wij hier onze bedenkingen bij. We gaan dit dan ook intern met de kringen bespreken en constructief onderzoeken hoe dit verder moet.”

Burgemeester Tobback waarschuwt Ekonomika alvast. “Het is niet de eerste keer dat we met hen straffe toeren meemaken. Maar dit laat ik niet passeren. Als ze zo'n dingen blijven organiseren, moeten ze bij mij niet meer komen aankloppen voor vergunningen voor bijvoorbeeld hun kiesweek.”