Trump neemt richting verkiezingen (nog) groter loopje met de waarheid: 125 keer op één dag foutieve bewering gedaan

Dat Donald Trump geregeld zijn eigen visie op de waarheid heeft, is inmiddels geweten. Maar in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen doet de Amerikaanse president er nog wat schepjes bovenop. Uit een analyse van The Washington Post blijkt dat er uit de mond van de huidige bewoner van het Witte Huis de afgelopen weken gemiddeld 30 keer per dag “een foutieve of misleidende bewering” kwam.

Sinds Donald Trump president werd, houdt The Washington Post een database bij met beweringen van de politiek leider die niet (volledig) stroken met de feiten, de zogeheten Fact Checker’s database. Uit die grootschalige en voortdurende analyse blijkt dat Trump in 649 dagen dat hij president is in totaal maar liefst 6.420 keer een dergelijke bewering deed.

In de eerste negen maanden van zijn presidentschap gebeurde dat 1.318 keer, oftewel gemiddeld vijf keer dag. De afgelopen periode schroefde Trump het tempo echter behoorlijk op, zo blijkt: in zeven weken tijd deed hij 1.419 “foutieve of misleidende” beweringen. Dat wil zeggen een gemiddelde van 30 keer per dag.

125 keer op één dag

De dramatische stijging heeft alles met de naderende midterms, de tussentijdse verkiezingen in de VS, te maken. Trump reist deze dagen door het hele land om te spreken op bijeenkomsten voor zijn supporters. Iedere speech die hij houdt tijdens zo’n rally is goed voor circa 35 tot 45 “verdachte stellingen”. Vaak herhaalt de president ze nog eens voor de aanwezige media.

Verreweg de meeste “foutieve en misleidende” beweringen deed Trump vorige maand (1.104 keer; en dat is zonder 31 oktober gerekend, omdat het ‘fact check-team’ nog geen tijd had om door de 20 tweets en 10.000 woorden van die dag te gaan). Op dagelijkse basis spant 7 september verreweg de kroon: op die dag zei de president maar liefst 125 keer iets dat niet (volledig) bleek te kloppen.

Trumps greatest hits

Inmiddels heeft Trump al een behoorlijk repertoir aan niet-juiste stellingen opgebouwd. Een aantal daarvan komt geregeld terug. Een greep uit zijn greatest hits:

- Trump herhaalde 74 keer dat zijn scheidingsmuur met Mexico al gebouwd wordt. Het Amerikaans Congres heeft 1,6 miljard dollar vrijgemaakt voor het gevaarte, maar Trump heeft het vaak over extra geld dat is goedgekeurd. Dat is echter niet het geval. Trump heeft 25 miljard dollar gevraagd voor de grensmuur.

- De president klopte zich al 120 keer op zijn borst vanwege “de grootste belastingverlaging in de geschiedenis” die zijn regering heeft doorgevoerd. Dat is iets te veel eer: het gaat om de achtste grootste verlaging in de Amerikaanse geschiedenis.

- De onwaarheid die Trump het vaakst verkondigde is dat er geen Russische inmenging was in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 (de race die Trump won van Hillary Clinton). Dat liet hij zich tot nu toe 157 keer ontvallen.