“Sanctions are coming”: Trump kondigt maatregelen tegen Iran aan in Game of Thrones-stijl

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter de nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd met een opmerkelijke parodie op de beroemde tv-reeks ‘Game of Thrones’. Trump plaatste een foto van zichzelf, met daarin ook de woorden “Sanctions are coming. November 5” (vrij vertaald: “de sancties komen eraan. Op 5 november”).

De tekst is een duidelijke verwijzing naar “Winter is coming”, een van de bekendste zinnen uit de HBO-reeks. Ook de stijl van de foto en het gebruikte lettertype doen duidelijk aan Game of Thrones denken.

Donald Trump, die al vaker duidelijk heeft gemaakt dat hij niet houdt van diplomatiek taalgebruik op Twitter, plaatste het bericht niet toevallig kort na de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen Iran. De Verenigde Staten zullen vanaf 5 november alle sancties tegen Iran, die ingetrokken waren na het bereiken van een nucleair akkoord in 2015, opnieuw invoeren. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zijn het de strengste sancties uit de geschiedenis.

De nieuwe sancties viseren in de eerste plaats de Iraanse olie-industrie. Maar ook de financiële sector en de Iraanse havens zullen worden getroffen.

(Lees verder onder de tweet)

Iran niet onder de indruk

Iran trekt zich, naar eigen zeggen, maar weinig aan van een forse verscherping van de Amerikaanse sancties. “We hebben ons vooraf op deze sancties voorbereid en er is maar weinig reden tot bezorgdheid”, zo meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De VS voeren een psychologische oorlog tegen Iran, die gedoemd is te mislukken, zegt Bahram Ghassemi, de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “Het dappere Iraanse volk laat zich niet intimideren.”