Acteur Alec Baldwin gearresteerd nadat hij man neerslaat in discussies over parkeerplaats

Acteur Alec Baldwin is vrijdagavond gearresteerd door de politie van New York. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De beroemde producent, acteur en ‘Trump’-imitator zou naar verluidt een man hebben neergeslagen, terwijl ze discussieerden over een parkeerplaats.

Het is niet de eerste keer dat de acteur in de schijnwerpers staat met agressief gedrag. Zo ging hij vijf jaar geleden al op de vuist met een paparazzi en zijn talkshow werd al geschrapt na verhitte uitlatingen over de homogemeenschap.