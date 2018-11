Deens topspits moet in eigen land de cel in voor mishandelen taxichauffeur

De Deense international Nicklas Bendtner (81 caps) moet vijftig dagen de cel in omdat hij in september een taxichauffeur molesteerde. Dat besliste een rechtbank in Kopenhagen. De rechter wou “gezien de ernst van de feiten” geen voorwaardelijke straf uitspreken. De taxichauffeur hield aan zijn aanvaring met Bendtner onder meer een gebroken kaak over.