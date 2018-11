Werken op E40 ter hoogte van Gent gaan zondagavond van start: “Vermijd de omgeving”

Gent / Zwijnaarde - Zondagavond om 22.00 uur gaat de laatste fase van de onderhoudswerken op de E40 in Oost-Vlaanderen van start. Daardoor wordt er acht dagen lang zware files verwacht op de snelweg ter hoogte van Gent. Wie de komende week langs Zwijnaarde, Drongen of Sint-Denijs-Westrem Gent in of uit wil met de auto, zoekt best alternatieven.

Het zuiden van Gent was vorige maand al tien dagen een ‘no-go zone’ voor verkeer, zoals de verkeersdienst van VRT het noemde. Deze week is het nog eens van dat. Op de E40 start zondagavond om 22.00 uur de laatste fase van onderhoudswerken aan het wegdek, die acht dagen in beslag nemen.

Op zondag- en maandagnacht wordt alle signalisatie geplaatst, de doorsteken door de middenberm gemaakt en de tijdelijke markeringen aangebracht. Tijdens beide nachten rijdt het verkeer over twee of tijdelijk één rijstrook in elke richting. Op 5 november zijn er overdag twee rijstroken open richting Brussel en drie rijstroken richting kust. Vanaf maandag 6 november zal alle verkeer richting kust doorsteken door de middenberm naar de andere rijrichting geleid worden. Daar zijn twee versmalde rijstroken in elke richting.

Alles via R4

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht “grote hinder” en waarschuwt automobilisten om zo veel mogelijk andere manieren te zoeken om Gent te bereiken. Autoverkeer kan van op de E40 niet via de wisselaar van Zwijnaarde richting Gent of De Pinte afslaan.

Ook de aansluiting om vanuit Gent de E40 op te rijden richting Merelbeke en Brussel is afgesloten. Alle verkeer op die trajecten wordt omgeleid via de R4 en de op- en afritten van Flanders Expo of via Merelbeke naar Destelbergen.

Vorige maand zorgde een eerdere fase van de onderhoudswerken voor lange files om Gent te verlaten. Automobilisten stonden een uur en half of langer aan te schuiven omdat alle verkeer langs de R40 werd omgeleid.

