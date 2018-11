“Vader van Afghaanse taliban” vermoord in Pakistan

Een hooggeplaatste Pakistaanse geestelijke die bekend staat als “de vader van de Afghaanse taliban” is om het leven gebracht bij een mesaanval in zijn woning. Dat heeft zijn zoon meegedeeld.

De 81-jarige Maulana Samiul Haq werd aangevallen in zijn huis in Rawalpindi, in de buurt van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, zegt Hamidul Haq. De moord werd gepleegd door twee mannen met een mes, klinkt het nog. Haq kreeg verschillende messteken en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek.

Haq leidde een islamitisch seminarie in Noshera, in het noordwesten van Pakistan. Hij leidde er heel wat leiders op van de Afghaanse taliban, onder wie ook oprichter Moellah Omer, zegt talibanwoordvoerder Yousaf Shah. Het is door zijn grote invloed op de leiders van de jihadistische militie dat hij de bijnaam “vader van de Afghaanse taliban” kreeg.

Over het motief voor de moord bestaat nog geen duidelijkheid, zo zegt de politie.