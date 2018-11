Opnieuw gruwelijk geval van ramptoerisme in Nederland: “Ze filmen terwijl mijn man dood ligt te gaan”

Een Nederlandse agent heeft op Facebook zijn enorme ongenoegen geuit over het gedrag van omstanders bij een incident in Den Haag. Terwijl een man gereanimeerd werd in een restaurant stonden heel wat personen het gebeuren te filmen. Onder het oog van de hevig geëmotioneerde vrouw van het slachtoffer. “Ze moeten zich schamen.”

“Wij hebben hier als politie geen woorden voor”, schrijft een agent van het Haagse politiebureau aan de Jan Hendrikstraat op Facebook. Woensdagavond werden hij en collega’s rond 18.00 uur naar een restaurant in de buurt gestuurd voor een reanimatie. Daar is een vrouw al bezig met het reanimeren van het slachtoffer, terwijl bezoekers verstijfd naar het tafereel zitten te kijken. De agent begeleid hen naar buiten en creëert ruimte rond de man.

Terwijl collega’s de reanimatie overnemen van de behulpzame vrouw, spreekt de agent de echtgenote van de man aan. “Ik zie haar aan tafel zitten, hevig geëmotioneerd. In haar ogen zie ik ongeloof en ze vraagt aan mij: ‘Hij gaat toch niet dood he?’ Ik vertel haar dat we alles doen om haar man hier te houden.”

“Dit kan toch niet waar zijn?”

Wanneer ze vervolgens naar buiten kijken zien ze een tafereel waar beiden met hun hoofd niet bij kunnen. “Tot onze schrik zien we een groep van ongeveer 20 tot 30 personen buiten. Een aantal van hen staat met een mobieltje en maakt filmopnames van onze handelingen binnen”, schrijft de agent. “‘Dit kan toch niet waar zijn?’ Mijn gedachten worden uitgesproken door de vrouw. ‘Ze zijn gewoon aan het filmen terwijl mijn man daar dood ligt te gaan.’”

“Hoe zou jij het vinden?”

De agent twijfelt geen seconde en gaat naar buiten om de groep toe te spreken. “Ik verzoek hen op niet misverstane wijze te vertrekken bij het raam en dat ze zich moeten schamen voor hun gedrag.” Daarop vertrekt het gezelschap. “Dit zijn de mensen die onder toeziend oog van partner, hulpverleners en getuigen het nodige vinden om te kijken en zelfs te filmen. Wij hebben hier als politie geen woorden voor. Helaas kunnen we het gesprek met deze mensen niet voeren. Wij hadden ze graag geconfronteerd: ‘Stel je voor dat het een dierbare van JOU is, hoe zou jij het vinden?’”

De man werd in het ziekenhuis verder behandeld en maakt het naar omstandigheden goed, klinkt het nog.

“Hoort bij deze tijd”

In augustus kaarte een lokaal politieteam van Tilburg een gelijkaardige situatie aan de kaak. Na een dodelijk ongeval op snelweg A58 namen getuigen filmpjes en foto’s van de ravage. Daardoor werd ook het werk van de hulpdiensten bemoeilijkt. “Om je dan in te houden is vrij lastig”, aldus een agent.

Eén van de personen die stopte om beelden te maken van het fatale ongeval, een 52-jarige vrouw, begreep de ophef niet. “Dat hoort een beetje bij deze tijd”, zei ze.