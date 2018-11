Waarde Apple daalt opnieuw onder symbolische grens van 1.000 miljard dollar

Technologiegigant Apple is opnieuw minder dan 1.000 miljard dollar waard op de beurs, nadat het bedrijf donderdag tegenvallende resultaten publiceerde. Het Amerikaanse bedrijf overschreed in augustus van dit jaar nog als eerste privébedrijf ooit die symbolische grens.

Rond 20.30 uur Belgische tijd verloor het aandeel van Apple meer dan 7 procent, tot 206,18 dollar. Daardoor zakte de beurswaarde van Apple, op basis van de door het bedrijf gecommuniceerde cijfers, tot bijna 983 miljard dollar.

Donderdag kwam Apple met voorzichtige vooruitzichten voor het belangrijke komende kwartaal, waarin ook de feestdagen vallen. Apple-baas Tim Cook wees daarbij vooral naar de moeilijke omstandigheden in opkomende markten. Verder zorgen wisselkoerseffecten voor een meer bedrukte stemming, wat volgens Cook een negatief effect van circa 2 miljard dollar met zich mee zal brengen. Verder sprak hij zijn zorgen uit over de grote vraag naar iPhones en of Apple wel aan die vraag kan voldoen. Vrijdag raakte bovendien bekend dat Apple niet langer zal communiceren over de verkoopcijfers van hun iPhone, iPad en Mac.

Op 2 augustus werd Apple nog het eerste privébedrijf ooit dat een beurswaarde van 1 biljoen dollar bereikte. Enkel het Chinese staatsbedrijf PetroChina was bij zijn beursintroductie in 2007 al even voorbij die drempel geraakt, om snel daarna echter weer aan waarde te verliezen.