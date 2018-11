CD&V-Kamerlid over benoeming partijgenoot Vanackere bij Nationale Bank: “Moeten hier zeker iets uit leren”

Brussel - De commotie over de aanstelling van Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank van België bewijst volgens CD&V-Kamerlid Griet Smaers de noodzaak van haar eigen wetsvoorstel voor de invoering van quota bij instellingen zoals de Nationale Bank. Tegelijk wil Smaers de keuze voor Vanackere niet afvallen. Hij heeft volgens haar “de nodige competenties en ervaring” voor de job. “Maar we moeten hier zeker iets uit leren”, zo zei Smaers vrijdagavond in Terzake.

De regering heeft eerder deze week Steven Vanackere voorgedragen als nieuwe directeur bij de Nationale Bank. De voormalige CD&V-minister vervangt zijn partijgenote Marcia De Wachter, waardoor het directiecomité geen enkele vrouw meer zal tellen.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo, oppositiepartij Groen, CD&V-vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij en huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) steken hun ongenoegen niet onder stoelen of banken.

“Van niemand lessen te ontvangen”

CD&V-voorzitter Wouter Beke ging vrijdag in de tegenaanval tegen de critici. Volgens hem heeft zijn partij “van niemand lessen te ontvangen” op het vlak van gendergelijkheid. Beke wijst erop dat de CD&V-fractie in het Vlaams en federaal parlement in verhouding meer vrouwen telt dan die van Open Vld en N-VA, en dat de christendemocraten ook meer vrouwelijke regeringsleden in de rangen hebben. “Het resultaat van de juiste vrouw of man op de juiste plaats”, besluit Beke.

De critici wezen ook op een recent wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Griet Smaers om genderquota in te voeren bij een aantal overheidsinstellingen, waaronder de Nationale Bank. Volgens Smaers zelf bewijst de heisa net dat zo’n wetgevend initiatief nodig is omdat de gendergelijkheid er niet op een “natuurlijke manier” komt. Zij hoopt dan ook dat Open Vld en N-VA haar voorstel zullen steunen.

Waarom geen vrouw?

Maar waarom heeft CD&V dan zelf niet voor een vrouw gekozen? Op die vraag had Smaers niet meteen een antwoord. Tegelijk noemt ze de keuze voor Vanackere “een goede keuze”. Hij heeft volgens Smaers de competenties en de ervaring in de financiële sector om de job op zich te nemen.

Net als haar voorzitter vindt ook Smaers dat CD&V geen morele lessen te krijgen heeft van andere partijen. “Mijn partij heeft al diverse malen het voortouw genomen”, aldus Smaers, wijzend op de rol van haar partij bij de totstandkoming van de quotawet voor beursgenoteerde bedrijven.