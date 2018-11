Riante villa aan de buitenkant, duister geheim in de tuin: koppel houdt vier jaar lang man vast in kleine schuur

Een lector aan de universiteit is samen met haar echtgenoot gearresteerd, omdat het rijke koppel vier jaar lang een man in een klein schuurtje achterin vasthielden. Het slachtoffer had enkel een plastic ligstoel als bed en kreeg geen toegang tot een toilet. Pritpal Binning (56) en haar man Palvinder (54) uit het Britse Chilworth moeten zich nu verantwoorden voor slavernij.

Het arrestatieteam van de GLAA, de Gangmasters and Labour Abuse Authority, is binnengevallen in een riant landgoed in het Britse Chilworth. In dat huis woonde immers een rijk koppel met een duister geheim. Aan de villa was niets te zien en de luxueuze gouden brievenbus leek te suggereren dat er niemand iets tekort kwam op het domein. Maar wie in een kleine stenen constructie ging kijken, zag wat er aan de hand was.

Tussen de rommel en spullen leefde al vier jaar een Poolse constructiewerker.

Slavenarbeid

Binning en Palvinder hadden de kwetsbare veertiger bedreigd en gedwongen om voor hen te werken. Hij moest dag in dag uit klussen en huishoudelijke taken uitvoeren. Praten met de buren mocht hij niet, want dan zouden ze zijn leven zuur maken. Hoe ze hem behandelden, stond in schril contrast met hoe hun eigen leven eraan toe ging.

In ruil voor zijn werk kreeg hij enkel bedorven eten en een “slaapplaats” op een plastic ligstoel. Zijn keuken bestond uit een aftandse barbecue en een stokoude koelkast. Ook in de barre winterperiode was er geen verwarming in het kleine schuurtje. “Zijn levensomstandigheden waren afschuwelijk en mensonterend”, verklaarde de GLAA. Zij arresteerden het koppel dan ook voor uitbuiting en slavernij.

21ste eeuw

“We zijn opgelucht dat we de man nu de hulp en steun krijgt, die hij broodnodig heeft. In de 21ste eeuw zou er niemand verplicht mogen worden om in dergelijke omstandigheden te leven. Het feit dat er rond het huis zoveel recente constructies staan, toont aan dat er hier werkelijk sprake was van slavenarbeid. Dat kan niet, de twee gearresteerde personen mogen een stevige straf verwachten”, aldus speurder Tony Byrne van de GLAA.

Foto: GLAA

Foto: GLAA

Foto: GLAA