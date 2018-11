Football Leaks: advocaat Manchester City kon zijn pret niet op bij het overlijden van Jean-Luc Dehaene

Hoe cynisch het eraan toe gaat aan de top van de voetbalpiramide, wordt bewezen in één van de door Football Leaks gelekte documenten. Daaruit blijkt hoe de clubadvocaat van Manchester City zich in 2014 verkneukeld in de dood van Jean-Luc Dehaene, toen actief als commissielid van de Financial Fair Play, het vehikel binnen UEFA belast met het opsporen van het financiële gesjoemel van de topclubs. Dehaene was nauw betrokken bij het onderzoek naar het financiële reilen en zeilen van Manchester City.

Het bericht situeert zich op de dag dat Manchester City een schikking bereikt met de UEFA naar aanleiding van het overtreden van de regels inzake Financial Fair Play. City zou de UEFA 20 miljoen euro hebben betaald. Slechts twintig miljoen euro want de UEFA-onderzoekers, waaronder dus ex-premier Jean-Luc Dehaene, waren op een veel hoger bedrag uitgekomen. Onder druk van Infantino, toen werkzaam bij UEFA, werd de boete flink naar beneden gehaald.

Uitgerekend op die dag (15 mei 2014, red) raakt bekend dat Jean-Luc Dehaene onverwacht is overleden. “One down, six to go”, laat Simon Cliff weten aan de medewerker van Manchester City die hem op de hoogte brengt van Dehaenes overlijden. Cliff is op dat moment clubadvocaat van Manchester City en weet dus heel goed over wie het gaat. Hij refereert met zijn uitspraak naar het aantal leden dat de Commissie telt, zeven. Ook over het Kanaal wordt met lichte walging akte genomen van de uitspraken van de clubadvocaat van City.

