“Vrouwen hebben echt geen benoeming uit medelijden meer nodig”

Het is toch vooral de verbazing die blijft verbazen. Met de voordracht van Steven Vanackere als directeur van de Nationale Bank van België, ontdekte iedereen plots dat de instelling weer helemaal op het soort salons lijkt waar heren van stand in voorbije eeuwen hun cognac met sigaar savoureerden. Een mannenclubje, dus. Schande! En dat in 2018! Het contrast met de vorige ­jaren is dan ook groot, toen er welgeteld één vrouw in haar eentje voor de gender­diversiteit moest zorgen.