Koen Van den Broeck duikt op in promofilmpje als dubbelganger van Stijn Meuris: “Vergelijking met Johnny Depp was misschien toffer geweest”

Vorselaar - In het bizarre promofilmpje voor zijn nieuwe tournee Tirade 3 – In Blind Vertrouwen laat Stijn Meuris (53) zichzelf vertolken door dubbelganger Koen Van den Broeck (40) uit Vorselaar. “Eerst wilde ik liever met Johnny Depp vergeleken worden”, zegt Koen. “Maar nu kan ik er wel om lachen.”

Als Koen Van den Broeck uit Vorselaar praat, hoor je meteen dat hij een rasechte Kempenzoon is en geen Noord-Limburger, zoals Stijn Meuris. Maar zonder klank is de gelijkenis treffend. Dat dacht ook de Antwerpse gitarist Kris Delacourt toen hij Koen tegen het lijf liep tijdens een optreden van de Austra­lische groep Radio Birdman.

Hele eer

“Kris Delacourt werkt blijkbaar vaak met Stijn Meuris”, zegt Koen. “Hij vertelde me iets wat ik al wel eens eerder had gehoord: dat ik sprekend op Stijn lijk. Hij vroeg me of hij een foto van me mocht nemen.”

“Die foto heeft hij dan naar Stijn gestuurd en niet lang daarna kreeg ik telefoon. Of ik zin had om mee te spelen in het promotiefilmpje van Tirade 3. De ondertoon van die show is: wie kan je anno 2018 nog vertrouwen? Vandaar de truc met de dubbelganger.”

“Ik vond het een hele eer, want ik kan Stijn wel appreciëren. Als muzikant, als verteller, en nu ook als mens, want het klikte meteen en het was bijzonder interessant om even met hem te mogen samenwerken.”

Zijt gij...?

“Ik word vaak ‘herkend’, vooral als ik naar festivals ga”, aldus Koen. “‘Hey, zijt gij Stijn Meuris!?’ In het begin vond ik dat wel een beetje vervelend omdat ik niet jaloers ben op de looks van Stijn. Met andere woorden: het was misschien toffer geweest als men mij met Johnny Depp zou vergelijken, maar het is wat het is.”

“Ondertussen zie ik er de humor wel van in. Als ik nu word aangesproken, vraag ik vaak: ‘Moet je een handtekening hebben?’ Misschien moet ik, zeker nu dit spotje wordt gelanceerd, eens wat tips aan Stijn vragen, want ik weet nog niet hoe ik moet omgaan met de roem.”

Drukke kerel

Koen Van den Broeck mag dan wel onderwijzer zijn in de lagere school, er zijn volgens hem nog meer gelijkenissen met Stijn Meuris.

“Ook ik ben energiek, enthousiast en altijd met iets bezig”, zegt hij. “En ik speel muziek: ik ben de drummer van The Rawönes, een The Ramones tribute band. Rawönes wordt uitgesproken als rawuns, een typische Kempense uitdrukking. Ne rawunse gast betekent zoveel als: een drukke kerel. Nu je het zegt, eigenlijk een beetje zoals Stijn Meuris. Want als hij geen rawunse gast is, dan weet ik het ook niet meer.”