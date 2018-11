Mertens drie keer aan het kanon, geen enkele Belg scoorde vaker in de Serie A

Forza Dries Mertens! De Belg scoorde tdrie keer in de met 5-1 gewonnen partij van Napoli thuis tegen Empoli. Met zijn drie doelpunten brengt de pocketspits zijn aantal in de Serie A gescoorde goals op 75 en loopt hij definitief weg van Luis Oliveira die in zijn carrière 72 keer de weg naar de Italiaanse netten vond.

Goaltje van Insigne, goaltje van Milik maar vooral drie heerlijke potten van Dries Mertens. Een loepzuivere schuiver voor de rust, een prachtige boogbal meteen na de rust en nog een perfect afgeronde counter in blessuretijd. Enkele minuten eerder had hij Milik ook al een treffer aangeboden. Man van de match? Uiteraard Dries Mertens.

GOAL | Mertens scoort opnieuw voor Napoli!



#NapoliEmpoli pic.twitter.com/3VBr5Q1jMO — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 2, 2018

GOAL | Dries Mertens met een prachtig doelpunt!



#NapoliEmpoli pic.twitter.com/3UnVgffXHF — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 2, 2018

Met zijn drie treffers zit Mertens intussen aan 75 doelpunten in de Serie A en daarmee neemt hij voor altijd afstand van Luis Oliveira, de Brazilobelg die in de jaren negentig 72 keer mocht juichen. En ook al oogt Oliveira nog steeds fit, de kans dat hij ooit nog scoort op het hoogste niveau is onbestaande.

Foto: Photo News

Dankzij deze makkelijke zege ‘nadert’ Napoli tot op drie punten van Juventus dat morgen thuis Cagliari ontvangt.